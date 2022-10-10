МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российская сторона не получала приглашений о проведении переговоров с Западными странами по Украине, конкретики на данном этапе нет, сперва следует понять, какой будет результат такой встречи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Турция не присоединится к антироссийским санкциям, считает эксперт

"Нет, не получали, никакой конкретики на этот счёт нет в настоящий момент", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле сигналы по дипломатическим каналам о том, что в Турции могут пройти переговоры между Россией и США, Францией, Германией, Великобританией.

Он отметил, что нужно понять для чего, с кем и что могло бы быть результатом такой встречи.

"А потом уже принимать какие-то решения", — отметил Песков.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА Новости, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул. Ранее стало известно, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании, соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам.