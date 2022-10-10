МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Путин призвал усовершенствовать работу по частичной мобилизации

"Несколько слов о важных мерах, которые направлены на поддержку бизнеса в условиях частичной мобилизации, объявленной президентом. Они помогут обеспечить стабильную работу российский экономики. Соответствующий план первоочередных действий утвержден правительством", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин также сообщил о подготовке проекта закона о продлении сроков уплаты налогов и кредитных каникулах мобилизованных предпринимателей, также, по его словам, власти могут скорректировать для них условия грантовой поддержки.

Меры разработаны для обеспечения работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.

"Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц. Для оформления доверенности новому руководителю индивидуальные предприниматели, главы и единственные учредители компаний при призыве на военную службу получат несколько дней, а если их уже призвали, для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, как и предоставление декларации либо иной отчетности. Они также смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде", — заявил премьер. Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов-вечерников

В случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств по причине мобилизации, владельцы компаний получат право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек. Эта норма коснется государственных контрактов, заключенных до конца следующего года.

"Могут быть скорректированы и условия грантовой поддержки. Появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижение требований к ним, исключение штрафных санкций", — добавил Мишустин.

Наконец, он подчеркнул, что все инициативы по поддержке мобилизованных должны быть подготовлены в ближайшее время.

"Все запланированные решения и законодательные инициативы должны быть подготовлены в самое кратчайшее время", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, говоря о мерах поддержки российской экономики в условиях частичной мобилизации.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.