Более десяти тысяч беженцев вернулись на Украину из Франции после начала спецоперации
ПАРИЖ, 10 окт — ПРАЙМ. Более 10 тысяч украинских беженцев, прибывших во Францию после начала спецоперации на Украине, вернулись на родину, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы французского Офиса иммиграции интеграции (OFII) Дидье Лески.
"Мы полагаем, что, согласно карте размещения просителей убежища, около 10 тысяч украинских беженцев уехали с начала сентября. Это подтверждает то, что мы наблюдаем с начала этого кризиса: часть из прибывших украинцев хотят вернуться на родину, как только это станет возможным", — сообщил Лески.
Он отметил также, что общее число прибывающих во Францию украинцев снижается: около 19 тысяч приехали в конце июня и около 18 500 в конце сентября.
Всего, по данным OFII, во Франции сейчас находятся 107 тысяч украинских беженцев.
Ранее в октябре власти Франции сообщили, что будут ежемесячно выплачивать по 150 евро французским семьям, которые согласятся разместить у себя украинских беженцев. Эта финансовая поддержка коснется от 5 до 12 тысяч французских семей в период по 31 декабря 2022 года. Ежемесячные выплаты в размере 150 евро получат семьи при условии размещения беженцев с Украины на период по меньшей мере 90 дней.
https://1prime.ru/News/20221010/838415064.html