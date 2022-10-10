ПАРИЖ, 10 окт — ПРАЙМ. Более 10 тысяч украинских беженцев, прибывших во Францию после начала спецоперации на Украине, вернулись на родину, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы французского Офиса иммиграции интеграции (OFII) Дидье Лески. Власти Польши заявили, что большинство украинских беженцев трудоустроены

"Мы полагаем, что, согласно карте размещения просителей убежища, около 10 тысяч украинских беженцев уехали с начала сентября. Это подтверждает то, что мы наблюдаем с начала этого кризиса: часть из прибывших украинцев хотят вернуться на родину, как только это станет возможным", — сообщил Лески.

Он отметил также, что общее число прибывающих во Францию украинцев снижается: около 19 тысяч приехали в конце июня и около 18 500 в конце сентября.

Всего, по данным OFII, во Франции сейчас находятся 107 тысяч украинских беженцев.

Ранее в октябре власти Франции сообщили, что будут ежемесячно выплачивать по 150 евро французским семьям, которые согласятся разместить у себя украинских беженцев. Эта финансовая поддержка коснется от 5 до 12 тысяч французских семей в период по 31 декабря 2022 года. Ежемесячные выплаты в размере 150 евро получат семьи при условии размещения беженцев с Украины на период по меньшей мере 90 дней.