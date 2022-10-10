МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Бывшая российская "дочка" "Тетра Пак" вернулась к производству полноцветного дизайна упаковки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Tetra Pak передает российское подразделение местному руководству

"С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне. Перед запуском продукция нового поставщика успешно прошла тесты на соответствие самым строгим требованиям качества и пищевой безопасности в независимой лаборатории, а результаты тестов признаются и за пределами России", — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что фабрика по производству упаковочного материала в Лобне работает бесперебейно. "Кроме того, мы уже начали получать поставки картона от азиатских поставщиков, а также тестируем картон и полимеры от локальных производителей, чтобы в полной мере удовлетворить потребности рынка", — сказали в пресс-службе.

Головная компания международного производителя упаковки в конце июля сообщила, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в РФ и передает свое российское подразделение местному руководству. В настоящее время бывшая российская "дочка" продолжает работу как независимая компания.

"В конце сентября мы переименовали юридическое лицо в АО "Упаковочные системы". Работа над созданием нового бренда пока продолжается", — сообщили в пресс-службе.