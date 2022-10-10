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2022
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Доллар и евро выросли по итогам понедельника
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Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 62,69 рубля, а евро вырос до 61,42 рубля, юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 10.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 62,69 рубля, а евро вырос до 61,42 рубля, юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,69 рубля, до 62,69 рубля, евро подорожал на 1,52 рубля, до 61,42 рубля, юань подешевел на 16 копеек, до 8,657 рубля.