МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 62,69 рубля, а евро вырос до 61,42 рубля, юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар и евро на Мосбирже выросли в пятницу и за неделю

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,69 рубля, до 62,69 рубля, евро подорожал на 1,52 рубля, до 61,42 рубля, юань подешевел на 16 копеек, до 8,657 рубля.