МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным, это даст право субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на получение каникул, сообщили в пресс-службе партии. Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

"Единая Россия" внесла законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным. Он дает право на получение "каникул" субъектам МСП, единственными владельцами которых являются мобилизованные, проходящие службу в зоне СВО", — сказано в сообщении.

Отмечается, что инициатива партии поможет сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юрлиц.

"По предварительным подсчетам, количество субъектов малого и среднего бизнеса с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа, составляет 797 тысяч. Для получения "кредитных каникул" необходимо будет обратиться к кредитору с соответствующим требованием, а также подтвердить фактическое осуществление деятельности", — уточнили в пресс-службе.

Документ предусматривает приостановление исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам, отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Наша инициатива решает еще одну проблему. Сейчас в случае признания банкротом должник не может лично открывать банковские счета и вклады и получать по ним денежные средства. Таким образом, мобилизованные могут лишиться возможности своевременно получать положенные им выплаты. "Единая Россия" предлагает разрешить открывать новый счет для получения зарплаты за участие в боевых действиях", — добавил он.