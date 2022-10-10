МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. РЖД и ФГУП "Крымская железная дорога" готовы организовать ускоренную доставку грузов по железной дороге в Крым, говорится в сообщении в Telegram-канале Минтранса. "Почта России" сообщила о возможных задержках доставки отправлений в Крым

"ФГУП "Крымская железная дорога" совместно с РЖД готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в рамках новой услуги доступны перевозки тарно-штучных грузов, грузов, перевозимых в крытых вагонах и контейнерах. На грузовых дворах Крымского полуострова созданы все условия для формирования партий грузов и последующей их доставки конечным потребителям. Аналогичная схема также доступна и при перевозках в обратном направлении с Крымского полуострова потребителям на материковой части Российской Федерации.

Ведомство добавляет, что в РЖД работает специальная горячая линия, по которой осуществляется оперативная круглосуточная поддержка грузоотправителей.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.