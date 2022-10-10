МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Призывы Вашингтона к мирным переговорам на Украине являются лицемерием, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявления официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Медведев назвал цель будущих действий России на Украине

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом он отметил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.

"Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам "стратегическое поражение", за этими фальшивыми призывами к миру не стоит", — заявила дипломат в своем официальном комментарии.

Захарова подчеркнула, что призывы Вашингтона к миру звучат "на фоне масштабных поставок вооружений пронацистскому украинскому режиму". По ее словам, чем дольше США будут поощрять подрывную деятельность Киева, "тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования".