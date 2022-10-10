Захарова назвала призывы США к мирным переговорам по Украине лицемерием
Захарова назвала призывы Вашингтона к переговорам по разрешению украинского кризиса лицемерием
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Призывы Вашингтона к мирным переговорам на Украине являются лицемерием, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявления официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом он отметил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.
"Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам "стратегическое поражение", за этими фальшивыми призывами к миру не стоит", — заявила дипломат в своем официальном комментарии.
Захарова подчеркнула, что призывы Вашингтона к миру звучат "на фоне масштабных поставок вооружений пронацистскому украинскому режиму". По ее словам, чем дольше США будут поощрять подрывную деятельность Киева, "тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования".
https://1prime.ru/News/20221010/838418216.html
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