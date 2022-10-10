КАИР, 10 окт — ПРАЙМ. Визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию направлен на снятие напряженности и обсуждение кризиса в энергетической сфере, заявил РИА Новости саудовский аналитик в области политических и стратегических исследований Мухаммед Салех аль-Харби. Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ во вторник

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во вторник Владимир Путин проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию во вторник и его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным станет попыткой снизить напряженность вокруг России, а также предпринят с целью обсудить баланс энергетических рынков", — отметил аль-Харби.

По его мнению, в ходе этого визита будет обсуждаться ряд важных вопросов, в том числе недавние обстрелы Крымского моста, мировая экономическая ситуация, энергетический кризис и цепочки поставок, будут подписаны инвестиционные контракты и двусторонние экономические соглашения.

"ОАЭ — это страна, которая представляет собой важного игрока в регионе и мире, ей доверена важная роль в большом количестве вопросов, как и всем странам Персидского залива, выступающим единым блоком, который представляет ось баланса в мире", — добавил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, могут ли ОАЭ стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, аль-Харби сказал, что "все ищут решение этого кризиса".