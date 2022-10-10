МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует поестить Китай 3-4 ноября, сообщает издание Politico о ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Шольц заявил о стремлении Германии стать постоянным членом Совбеза ООН

Издание отмечает, что это будет первый визит лидера стран "большой семерки" в КНР после начала пандемии коронавируса. Шольц, скорее всего, встретится с главой КНР Си Цзиньпином, пишет Politico.

По мнению газеты, визит канцлера ФРГ пройдет на фоне того, как Шольц намерен продолжать политику его предшественницы Ангелы Меркель, при которой Германия поддерживала тесные экономические связи с Китаем. В то же время ФРГ занимает критическую позицию в отношении позиции Китая по российской спецоперации на Украине, а также "соблюдения прав человека" в КНР.

Сообщается, что сам канцлер отказался комментировать информацию о возможной поездке.