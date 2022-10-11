Клишас заявил, что использование Facebook* и Instagram* не нарушает закон
Сенатор Клишас заявил, что использование Facebook* и Instagram* не будет считаться нарушением закона
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Решение Росфинмониторинга внести в перечень террористов и экстремистов Meta* ничего не меняет для пользователей входящих в неё соцсетей, использование Facebook* и Instagram* по-прежнему не будет считаться нарушением закона, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Решение Росфинмониторинга о внесении Meta* в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta*, пользователи продуктов Meta* закон не нарушают", — написал Клишас в своём Telegram-канале.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/News/20221011/838429007.html
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