МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Решение Росфинмониторинга внести в перечень террористов и экстремистов Meta* ничего не меняет для пользователей входящих в неё соцсетей, использование Facebook* и Instagram* по-прежнему не будет считаться нарушением закона, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Решение Росфинмониторинга о внесении Meta* в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta*, пользователи продуктов Meta* закон не нарушают", — написал Клишас в своём Telegram-канале.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская