АНКАРА, 11 окт — ПРАЙМ. Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу продуктовую сделку. В Турции подсчитали, сколько сухогрузов прошли через "зерновой коридор"

"Особое внимание в ходе переговоров было уделено развитию успешных перевозок зерна (из украинских портов – ред.). В очередной раз было заявлено, что Турция, оказывающая всевозможную поддержку в области гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в обеспечение мира в регионе, как она это делала до сих пор", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, было подчеркнуто, что "постоянное предотвращение террористической угрозы … и нейтрализация террористических организаций является главным приоритетом Анкары".

"Была еще раз подчеркнута важность соблюдения предыдущих соглашений по этому вопросу", — уточнило турецкое военное ведомство.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.