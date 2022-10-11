БУДАПЕШТ, 11 окт — ПРАЙМ. Венгрия не имеет запасного плана на случай, если Евросовет примет решение не размораживать средства из фондов ЕС, причитающиеся стране, Будапешт намерен выполнить все обязательства для доступа к финансированию, заявил министр финансов Михай Варга. Венгрия приняла антикоррупционные меры для доступа к финансированию ЕС

"Плана Б нет: мы хотим договориться с ЕС, и мы это сделаем. Наша страна выполнит, что обещала. Важная дата в связи с этим – 19 ноября… Согласно недавнему решению, Венгрия получит 701 миллион евро, что считается третьим лучшим показателем в соотношении численности населения и ВВП. Сумма может быть использована для замены ископаемой энергии", — приводит слова Варги портал Világgazdaság.

Ранее Еврокомиссия предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.

В конце сентября Варга сообщила, что внесла в парламент два пакета законов, содержащих поправки к законодательству, касающемуся взаимодействия с антикоррупционным фондом и фондами общественных интересов. Она подчеркнула, что если все процедуры завершатся согласно графику до конца года, "Венгрия сможет вступить в 2023 год без потери средств". Парламент Венгрии 3 и 4 октября одобрил оба пакета законов, предложенных министром юстиции.