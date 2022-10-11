Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации
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ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пошутил о том, как выбрал путь политика: не хватило квалификации, чтобы стать пожарным или священником.
"Я рос в Клеймонте, штат Делавэр. Ходил в местную школу святой Розы, напротив была пожарная станция. И все мои приятели стали или пожарными, или полицейскими, или священниками. Мне не хватило квалификации, и вот я здесь", — рассказал Байден на мероприятии в Белом доме о предотвращении пожаров.
https://1prime.ru/News/20221011/838432050.html
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