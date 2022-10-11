ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пошутил о том, как выбрал путь политика: не хватило квалификации, чтобы стать пожарным или священником. Байден не исключил возможность встречи с Путиным на G20

"Я рос в Клеймонте, штат Делавэр. Ходил в местную школу святой Розы, напротив была пожарная станция. И все мои приятели стали или пожарными, или полицейскими, или священниками. Мне не хватило квалификации, и вот я здесь", — рассказал Байден на мероприятии в Белом доме о предотвращении пожаров.