БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт — ПРАЙМ. Самый высокий рост ВВП в текущем году среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна покажут Колумбия и Венесуэла, рост их ВВП составит 7,6% и 6% соответственно, прогнозирует МВФ. МВФ рассказал, когда глобальная инфляция достигнет своего пика

За ними следует Уругвай (5,3%), Аргентина (4%), Боливия (3,8%).

Рост ВВП Бразилии составит 2,8%, Эквадора – 2,9%, Перу – 2,7%, Мексики – 2,1%, Чили – 2%, Парагвая – 0,2%, следует из октябрьского доклада МВФ.

Рост ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна в целом в текущем году составит 3,5%.