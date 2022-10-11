ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, президент Джо Байден считает, что их нужно менять, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. США заявили о необходимости пересмотреть отношения с Саудовской Аравией

В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать.

"Президент очень ясно дал понять, что нам нужно найти иной тип отношений с Саудовской Аравией. Мы намерены это изучить, оценить нашу политику, понять, какие действия мы можем предпринять. Мы это рассматриваем. Я не хочу предвосхищать решений президента", — сказала она журналистам.

"Мы намерены провести ревизию того, где мы находимся, по-настоящему пристально это изучить", — добавила она.

Жан-Пьер повторила, что, решив сократить добычу, члены ОПЕК+ солидаризовались с Россией.