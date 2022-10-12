МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Путин обвинил Киев в попытке подрыва "Турецкого потока"

"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них", — сказал Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

По сообщению Gulf News, США пытаются заручиться поддержкой участников рынка по ограничению цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от энергоносителей. Но в то время как страны "большой семерки" поддержали эти усилия, другие страны, такие как Индия и Китай, так и остались крупными потребителями российской нефти, а ряд развивающихся стран отказался занять твердую позицию против России.

Ранее Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Искусственные ценовые потолки на нефть неизбежно ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, подчеркнул Путин.

"Нужно четко понимать, если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, а это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам", — сказал он.

Говоря о возможном введении "потолка цен" на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб.

"Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, а мы в такой парадигме в политической сфере живем уже десятилетиями, хочу сказать, что мы не будем действовать себе себе в ущерб. Имейте в виду", — сказал он.

Никакие интервенции и распечатывание нефтяных резервов ситуацию с энергоресурсами не исправят, предупредил президент.

"Никакие интервенции или распечатывание нефтяных резервов ситуацию (с энергоресурсами) не исправят, свободных ресурсов в нужных объемах попросту нет. Вот в чем все дело, надо это понять в конце концов", — сказал Путин в ходе выступления.

Наконец, Путин отметил, что введение потолка цен на нефть может стать катализатором установления потолка цен на товары в других секторах экономики.

"Отмечу еще один важный момент. Допустим, как уже говорил, будет введен пресловутый потолок цен на нефть, но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики: в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, металлургии. Причем не только в отношении России, но и любой другой стране мира. Никто таких гарантий уже не даст. А значит своими авантюрными решениями некоторые западные политики разрушают глобальную рыночную экономику. По сути создают угрозу для благополучия миллиардов людей", — сказал Путин во время своего вступительного слова на указанном форуме.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.