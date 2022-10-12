МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Субсидировании цен на газ в Германии станет приговором для низкой инфляции, и более того, под удар ставится солидарность ЕС, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер в рамках Российской энергетической недели. В Германии предложили двухэтапный план ограничения цен на газ, сообщило СМИ

"Германия говорит о том, что они уже выделили 200 миллиардов евро на субсидирование цен на газ. Это значит безлимитное, без ограничений закачка газа в подземные хранилища, но газа очень, очень дорогого. Первый вывод, который следует, что это приговор низкой инфляции, просто приговор. Второе — то, что уже задействовано, говорит о том, что нет никакого европейского рынка газа. Это уже не рынок. И третье, вообще под удар ставится так называемая европейская солидарность", — сказал Миллер.

По словам Миллера, благополучие Германии держалось на дешевых энергоресурсах из РФ, национализация рынка и трейдеров только увеличит затраты налогоплательщиков.

"Экономический рост — это рост энергопотребления. Сегодня уже отмечалось, что так называемое относительное благополучие Европейского союза и в частности Германии в течение очень долгого времени держалось на дешевых энергоресурсов из России. Продолжалось это более 50 лет…. Дешевый энергоресурс — газ — давал Германии более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности, фактически это (высокая цена на газ — ред.) удар по экономической модели, которая существовала до последнего времени, это очень серьезный удар", — сказал он.

Глава "Газпрома" добавил, что среди шагов, которые предлагаются для решения газовой проблемы в ФРГ, — национализация газового рынка и газовых трейдеров. "А что такое национализация? Это затраты перенести на бюджет, затраты перенести на налогоплательщика", — отметил Миллер.

Издание Spiegel со ссылкой на правительственные источники в конце сентября сообщила, что Германия национализирует бывшее дочернее предприятие "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania). При этом "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania еще в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.

Также правительство Германии достигло предварительно соглашения с Uniper и его главным акционером — финской Fortum — о национализации крупнейшего импортера газа в стране. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро от правительства ФРГ еще в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.