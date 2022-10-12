МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, страна выражает в этом заинтересованность, вопрос решается на уровне коммерческих компаний, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак назвал ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам года

"Да, мы обсуждаем с нашими коллегами, мы готовы и больше поставлять, процесс идет, мы видим заинтересованность турецких компаний, чтобы покупать больше российской нефти. Но это коммерческий вопрос, который решается между коммерческими компаниями", — сказал Новак в кулуарах РЭН.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.