Новак прокомментировал возможность наращивания поставок нефти в Турцию
Новак заявил, что Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, страна выражает в этом заинтересованность, вопрос решается на уровне коммерческих компаний, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Да, мы обсуждаем с нашими коллегами, мы готовы и больше поставлять, процесс идет, мы видим заинтересованность турецких компаний, чтобы покупать больше российской нефти. Но это коммерческий вопрос, который решается между коммерческими компаниями", — сказал Новак в кулуарах РЭН.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/News/20221012/838441260.html
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