МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Турция принципиально не присоединяется к санкциям Запада против России, и это дает импульс торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Турция не присоединится к антироссийским санкциям, считает эксперт

"Турция принципиально не присоединяется к противозаконным антироссийским санкциям Запада и то, что Турция занимает такую позицию, придает дополнительный импульс расширению торгово-экономического партнерства", — сказал Ушаков.

Он отметил, что на встрече президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи в августе "были конкретные договоренности по активизации всех форм торгово-экономического сотрудничества".

"Упомяну, что товарооборот в 2021 году вырос на 57% и достиг 33 млрд долларов, а январе-июле вырос еще на 80%", — отметил Ушаков.

Коментируя грядущий саммит СНГ в Астане, Ушаков сказал, что его участники уделят особое внимание развитию торгово-инвестиционного партнёрства стран в условиях санкций Запада.

"Особое внимание в ходе саммита будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства, что крайне важно в условиях санкционного давления со стороны западных стран", — сказал он.

Помощник президента отметил, что в прошлом году, несмотря на санкции, товарооборот России с государствами СНГ увеличился более чем на 30%, достигнув 96 миллиардов долларов, а в первом полугодии текущего года этот показатель вырос еще 7%, что составило 45,9% миллиардов долларов.

В мероприятии примут участие лидеры всех стран-участниц. Запланировано заседание в узком и в широком формате. По итогам ожидается подписание пакета совместных документов.

Ушаков подчеркнул, что укрепление связей на пространстве СНГ является приоритетным направлением российской внешней политики.

"Наша страна нацелена на дальнейшее наращивание взаимодействия с партнерами в политической, экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах", — добавил он.