МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть пока останутся волатильными, но плюс-минус на текущем уровне, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Новак заявил, что Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть

"По ценам мы обычно не прогнозируем. Решения (ОПЕК+ — ред.) принимаются без целевых показателей относительно цен. Я думаю, что они могут быть волатильными, но близкими плюс/минус к тем, которые на сегодняшний день мы видим", — заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.

Страны ОПЕК+ на заседании 5 октября приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.