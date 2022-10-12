МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,03% с 0,07% неделей ранее, с начала года по 10 октября потребительские цены выросли на 10,53%, сообщил в среду Росстат. Росстат отметил возобновление роста цен на овощи

"За период с 4 по 10 октября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,03%, с начала октября – 100,06%, с начала года – 110,53%", — говорится в сообщении.

Прирост цен на плодоовощную продукцию несколько замедлился — на неделе с 4 по 10 октября она подорожала на 1,1% после 1,5% на предыдущей неделе. В том числе помидоры выросли в цене на 7,1%, бананы – на 3%, картофель – на 1,7%, огурцы – на 1,5%, капуста – на 1%. В то же время цены на яблоки снизились на 2,7%, морковь – на 1,8%, лук – на 0,2%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 22 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевели гречка и сахар — на 2,33% и 0,91%. Пшено снизилось в цене на 0,63%, подсолнечное масло — на 0,43%, рис — на 0,41%, овощные консервы для детского питания — на 0,39%, вареная колбаса — на 0,33%. Кроме того, подешевели сыры, фруктово-ягодные консервы для детского питания, чай, вермишель, макаронные изделия (на 0,2%); свинина, сосиски, сардельки, сметана, творог, шоколадные конфеты, печенье, соль (на 0,1%).

Подорожание наблюдалось по 12 наименованиям продуктов. Рост цен на яйца ускорился до 2,14% с 1,53% неделей ранее. Следом идут сухие молочные смеси для детского питания — они подорожали на 0,54%, мороженая рыба — на 0,46%, мясные консервы для детского питания — на 0,41%. Кроме того, выросли цены на молоко стерилизованное – на 0,3%; на полукопченые и варено-копченые колбасы, молоко пастеризованное – на 0,2%; на баранину, мясо кур, пшеничную муку, ржаной хлеб – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего прибавили в цене зубные пасты и спички — 0,53% и 0,45% соответственно. Кроме того, подорожало туалетное мыло — на 0,3%, женские гигиенические прокладки — на 0,29%, туалетная бумага – на 0,05%. Также Росстат зафиксировал рост цен на мужские носки и детские футболки – на 0,2%; мужские майки и футболки, шампуни – на 0,1%. Одновременно детские подгузники и стиральные порошки подешевели на 0,4%, хозяйственное мыло – на 0,2%, пеленки для новорожденных и зубные щетки – на 0,1%.

Сильнее же всего среди непродовольственных товаров за период с 4 по 10 октября подорожали электропылесосы — на 1,1%. Телевизоры также выросли в цене — на 0,5%, а вот смартфоны подешевели — на 0,81%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные — выросли на 0,04%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,2%.

Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на противовирусный "Эргоферон" (на 1,28%), анальгин (на 0,6%), корвалол (0,56%), поливитамины (0,49%), препарат от кашля "Ренгалин" (на 0,26%).

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 1,3% после двух недель снижения.