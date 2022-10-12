МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 102,09 доллара за баррель с прежних 104,21 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. Минэнерго США отметило возможности для высвобождения нефти из резерва

Кроме того, EIA понизило прогноз средней цены Brent на будущий год — до 94,58 доллара за баррель с 96,91 доллара.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2022 год также был понижен — до 95,74 доллара за баррель с сентябрьской оценки в 98,07 доллара, на 2023 год прогноз был понижен до 88,58 доллара с 90,91 доллара за баррель.