ООН, 12 окт — ПРАЙМ. В ООН надеются, что предстоящая встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Астане будет способствовать продлению продуктовой сделки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Россия недовольна ходом реализации продуктовой сделки, заявили в МИД

На текущей неделе Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, также он проведет серию двусторонних встреч. Среди прочего планируется встреча с Эрдоганом.

"Генсек не говорил напрямую с президентом Эрдоганом в последнюю неделю. Мы продолжаем находиться в очень интенсивном контакте с турецкими властями как участником черноморской зерновой инициативы", — сказал Дюжаррик на брифинге.

"Надеемся, что эта встреча будет содействовать цели генсека ООН в практическом смысле, что подразумевает продление и расширение черноморской зерновой инициативы, мы стремимся оказывать содействие экспорту российских удобрений", — добавил Дюжаррик.

Он выразил надежду, что встреча двух лидеров будет содействовать "движению в верном направлении".

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.