МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Торговая сеть "Военторг" рекомендовала дочерним организациям реализовывать армейскую экипировку и другую продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. ФАС запросила у маркетплейсов информацию о ценах на армейскую экипировку

"По информации, предоставленной в службу "Военторгом", организация рекомендовала дочерним хозяйственным обществам реализовывать армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, ФАС анализирует обоснованность изменения стоимости этой продукции.

ФАС также направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. Кроме того, ведомство поручило территориальным управлениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.