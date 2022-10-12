ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. США не намерены вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании украинского кризиса, это должны делать непосредственно Киев и Москва, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. В США заявили, что боеприпасы для Украины заканчиваются

"Мы дали четко понять, что правительство США не берут на себя роль вести переговоры от лица любой другой страны, что также подразумевает Украину. Если существует возможность для диалога и дипломатии, чтобы положить конец текущей войне, то ею в конечном счете должны воспользоваться Россия и Украина. Мы не намерены принимать решения за Украину", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

При этом представитель госдепа подчеркнул, что Вашингтон готов контактировать на высоком уровне с Москвой по тематике освобождения осужденных в США и РФ американских и российских граждан.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.