МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Евросоюз, пытаясь найти выход из энергетического кризиса, обратился за помощью к странам Ближнего Востока, однако он не поможет европейцам удовлетворить их спрос на энергоносители, пишет Anadolu. Порвут друг друга на части: европейцы начали драку за газ

"Страны Персидского залива, за исключением Катара, в последнее время сталкиваются с проблемами в удовлетворении собственных растущих потребностей в голубом топливе. Они даже прибегают к импорту газа, который в дальнейшем подлежит сжижению и реэкспорту на другие рынки", — поясняется в тексте статьи.

Катар, который находится на третьем месте по запасам газа, отдает Европе лишь 60 тысяч кубометров в сутки, хотя Европе нужно миллиард. Причина — 90% экспорта приходится на Индию, Китай, Пакистан и Южную Корею.

Однако, как оценило издание, сравнив уровень добычи в ОАЭ, Саудовской Аравии и других государствах региона, лишь Катар может нарастить поставки в Европу.