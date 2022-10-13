МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Пользователи сайта немецкого издания Die Welt подвергли критике требование Вашингтона к странам Евросоюза нарастить финансирование в пользу Украины. МИД выразил демарш послам Германии, Дании и Швеции из-за "Северных потоков"

"Американцы требуют, чтобы Германия платила еще больше за страну, с которой мы не имеем ничего общего!" — считает пользователь Pop M.

По мнению другого читателя, в Украину не должна поступить ни одна монета, пока ее президент Владимир Зеленский не захочет сесть за стол переговоров.

"Мне кажется, что становится все более неправильным, как "мы" позволяем США и Зеленскому здесь нами управлять", — высказала свою точку зрения читательница Anna Berlin.

"А что насчет богатств украинских олигархов, включая самого Зеленского?", — задается вопросом Alexander K. Он считает, что для начала необходимо использовать именно эти деньги, а уже потом — трясти кошельки немцев. В Европе задумались над арендой гигантских плавучих электростанций

По мнению еще одного читателя, граждане Америки не могут вмешиваться во внутренние дела Евросоюза, так как не являются страной-членом. "Если вы хотите больше денег для Украины, то можете самостоятельно перевести их прямо туда", — считает Werther.

"Я не хочу, чтобы мои налоги шли на Украину! Нет, я не хочу этого!" — протестует Dirk D.

Marc S. в свою очередь добавляет, что президент США Джо Байден, который призывает бросить на финансирование Украины все силы, должен спонсировать эту прокси-войну самостоятельно, из собственных бюджетов.

Президент США провел телефонные переговоры с украинским президентом, пообещав ему продолжать поддерживать власти Украины необходимым. Он добавил, что Киеву будут предоставлены в том числе передовые системы ПВО.

На фоне спецоперации по денацификации Украины Североатлантический альянс (НАТО) во главе с США продолжают накачивать киевские власти оружием, пуская на это десятки миллиардов долларов.