Читатели Die Welt пришли в ярость от требования США выделить еще больше денег на Украину
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Пользователи сайта немецкого издания Die Welt подвергли критике требование Вашингтона к странам Евросоюза нарастить финансирование в пользу Украины.
"Американцы требуют, чтобы Германия платила еще больше за страну, с которой мы не имеем ничего общего!" — считает пользователь Pop M.
По мнению другого читателя, в Украину не должна поступить ни одна монета, пока ее президент Владимир Зеленский не захочет сесть за стол переговоров.
"Мне кажется, что становится все более неправильным, как "мы" позволяем США и Зеленскому здесь нами управлять", — высказала свою точку зрения читательница Anna Berlin.
"А что насчет богатств украинских олигархов, включая самого Зеленского?", — задается вопросом Alexander K. Он считает, что для начала необходимо использовать именно эти деньги, а уже потом — трясти кошельки немцев.
По мнению еще одного читателя, граждане Америки не могут вмешиваться во внутренние дела Евросоюза, так как не являются страной-членом. "Если вы хотите больше денег для Украины, то можете самостоятельно перевести их прямо туда", — считает Werther.
"Я не хочу, чтобы мои налоги шли на Украину! Нет, я не хочу этого!" — протестует Dirk D.
Marc S. в свою очередь добавляет, что президент США Джо Байден, который призывает бросить на финансирование Украины все силы, должен спонсировать эту прокси-войну самостоятельно, из собственных бюджетов.
Президент США провел телефонные переговоры с украинским президентом, пообещав ему продолжать поддерживать власти Украины необходимым. Он добавил, что Киеву будут предоставлены в том числе передовые системы ПВО.
На фоне спецоперации по денацификации Украины Североатлантический альянс (НАТО) во главе с США продолжают накачивать киевские власти оружием, пуская на это десятки миллиардов долларов.
https://1prime.ru/News/20221013/838452825.html