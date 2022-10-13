ХЕЛЬСИНКИ, 13 окт — ПРАЙМ. Эстонское бюро данных по отмыванию денег сообщило в четверг, что на основании санкций ЕС против России на данный момент в стране заморожено около 20,8 миллиона евро российских активов. В Польше призвали поделить замороженные активы России между Украиной и ЕС

По словам главы бюро Матиса Мяэкера, его ведомство получило 763 сообщения о применении санкций. Согласно закону, о применении санкции должны сообщать все физические и юридические лица в Эстонии, в том числе частные предприниматели, адвокаты, нотариусы, регистраторы.

"Полгода назад, когда война в Украине шла уже месяц, общая сумма законно примененных финансовых санкций составила почти 1,7 миллиона евро. На сегодняшний день заморожено почти 20,8 миллиона евро. Увеличение замороженных средств связано с внесением двух российских олигархов в санкционный список и выявлением дополнительных экономических ресурсов у тех, кто уже был в списке", — сказал Мяэкер порталу Delfi.

По данным бюро, в соответствии с правилами ЕС и списками подсанкционных субъектов в Эстонии ограничены средства компаний, связанных с Вячеславом Кантором, Андреем Мельниченко, Алексеем Мордашовым. Кроме того, в стране заморожены активы Промсвязьбанка и банка ВТБ.

Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что Евросоюз заморозил 13,8 миллиарда евро активов российских бизнесменов и компаний и выразил надежду на "активизацию" этого процесса.