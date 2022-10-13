МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия, по предварительным прогнозам, может стать главным экспортером подсолнечного масла, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В РЗС попросили Путина ввести квоту на экспорт подсолнечного масла

"Растут и объемы производства масличных культур. Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок. По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортером подсолнечного масла", — сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

Он уточнил, что показатели самообеспеченности данной продукцией превысят 200%, что более чем в два раза выше тех требований, которые установлены в доктрине продовольственной безопасности.

Чтобы помочь российским аграриям сохранить конкурентоспособность, правительство предусмотрело в бюджете субсидии на стимулирование производства масличных культур, подчеркнул Мишустин.

"Многие сельхозпроизводители сталкиваются с трудностями из-за усложнения логистики и ряда других ограничений, которые вводят недружественные страны, поэтому увеличиваем объем средств на предоставление субсидий в этой сфере, в текущем году он составит свыше 4 миллиардов 800 миллионов рублей. Ресурсы поступят в 43 региона, где возделывают такие культуры. Рассчитываем, что тем самым поддержим рентабельность хозяйств", — пояснил премьер-министр.