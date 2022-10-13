МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Минэнерго РФ поддерживает инициативу Ирана о создании прикаспийскими странами комитетов по сотрудничеству в разных сферах, в том числе нефтегазе и электроэнергетике, заявил на Российской энергетической неделе глава ведомства Николай Шульгинов. Иран предложил создать консорциум ЕАЭС для сотрудничества в энергетике

Первый вице-президент Ирана Мохамммад Мохбер на Втором Каспийском экономическом форуме заявил, что Тегеран выступает за создание совместного комитета по сотрудничеству между прикаспийскими странами в области энергетики.

"Мы это предложение должны рассмотреть. Там фонды, комитеты. Будем рассматривать. С Ираном мы рассматриваем очень много различных проектов и по газу, по нефти и по электроэнергетике. Поэтому они инициативно подходят ко всем этим энергетическим проектам, координации таких проектов. Поэтому мы будем только за", — сказал министр.

Шульгинов также рассказал, что в нынешних условиях очевидна необходимость большего внимания развитию евразийских торгово-экономических связей, в сфере энергетики, например, рассматривается возможность создания Большого Каспийского электроэнергетического кольца.

При этом глава Минэнерго отметил, что реализация такого масштабного проекта потребует значительного вклада со стороны заинтересованных сторон, в первую очередь должно быть сформировано его технико-экономическое обоснование.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.