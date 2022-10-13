МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в интервью агентству Рейтер, что Россия направила письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу со списком претензий в связи с продуктовой сделкой. Ушаков заявил о неисполнении второй части продуктовой сделки

"Если мы увидим, что с российской стороны сделки ничего не происходит — экспорт российского зерна и удобрений, — то извините, нам придется посмотреть на это по-другому", — заявил Гатилов.

Кроме того, он не исключил, что Россия может отказаться от поддержки возобновления сделки в связи со своей озабоченностью.

"Есть такая возможность… Мы не против поставок зерна, но эта сделка должна быть равноправной, она должна быть справедливой и справедливо выполняться всеми сторонами", — заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Гатилов подчеркнул, что что после теракта на Крымском мосту РФ будет сложнее достигать политического решения по ситуации на Украине. Отвечая на вопрос о возможности встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, постпред отметил, что это невозможно, учитывая нынешний уровень военной поддержки Украины со стороны США. По словам дипломата, "это делает США стороной конфликта".

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.