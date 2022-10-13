МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стамбульская сделка во многом провалена, не все обязательства могут быть выполнены несмотря на заявления США и стран ЕС, что продовольствие и удобрения не попадают под западные санкции, заявил в четверг ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко. Россия направила в ООН список претензий в связи с продуктовой сделкой

Выступая на 50 сессии Комитета всемирной продовольственной безопасности, Яковенко отметил, что у российских производителей "возникают обоснованные опасения, что не все обязательства смогут быть выполнены" несмотря на заявления США и стран Евросоюза, что продовольствие и удобрения не подпадают под западные санкции.

Текстовое выступление Яковенко, который является национальным координатором по реализации решений саммита ООН по продовольственным системам, опубликован на сайте МИД РФ.

Яковенко перечислил причины, из-за которых у российских производителей возникают опасения. Это невозможность из-за действия санкций "создать устойчивый банковский канал для того, чтобы осуществлять платежи за продукцию в долларах и евро". Российские банки отключены от системы SWIFT. Вторая причина заключается в том, что западные страховщики не страхуют суда, перевозящие зерно и удобрения из России.

"Таким образом нарушается транспортная логистика. И, наконец, владельцы большинства российских компаний по производству удобрений и часть их менеджмента подпали под западные санкции со всеми вытекающими отсюда последствиями", — сказал Яковенко.

В результате, по его словам, Стамбульская сделка "во многом провалена".

"Несмотря на то, что корабли с зерном регулярно выходят из портов Украины и направляются в основном в западные страны, другая часть договоренностей – о вывозе российских удобрений и сельхозпродукции – не выполнена. Нет решения проблем, связанных со снятием всех препятствий по экспорту из России продовольствия и удобрений. От этого страдают, прежде всего, страны Африки и Азии", — заключил Яковенко.