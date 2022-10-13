БРЮССЕЛЬ, 13 окт — ПРАЙМ. Страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по союзу, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Швейцария не поддержит идею о передаче российских активов Украине

Ранее в сентябре Рейндерс сообщал о заморозке российских активов в ЕС на сумму 14,5 миллиарда евро.

"До настоящего момента удалось заморозить 17,4 миллиарда евро в европейских странах. Это значительная сумма, но 90% из нее распределены между семью государствами ЕС. Необходимо продолжать призывать и остальные государства правильно имплементировать санкции, уведомлять Еврокомиссию о суммах, которые удалось заморозить", — сказал Рейндерс на пресс-конференции в Люксембурге по итогам заседания министров юстиции ЕС.

Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

На настоящий момент фигурантами санкционного списка ЕС по Украине являются более 1300 физлиц и организаций.