ООН, 13 окт — ПРАЙМ. ООН находится в контакте с ЕС, Британией и США по теме снятия препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Россия направила в ООН список претензий в связи с продуктовой сделкой

Он напомнил, что в воскресенье в Москву для переговоров отправятся замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, а также генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан – они обсудят вопрос продления "черноморской зерновой инициативы".

"Они и генсек ООН были в тесном контакте с представителями ЕС, Британии и США, чтобы снять остающиеся препятствия содействию экспорту российского зерна и удобрений. Мы продолжаем двигаться по данной траектории", — указал он.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.