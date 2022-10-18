Госдума ратифицировала соглашение об упрощении транзитных платежей в ЕАЭС
Госдума ратифицировала соглашение об особенностях уплаты транзитных платежей в ЕАЭС
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Госдума ратифицировала соглашение об особенностях уплаты таможенных и иных платежей при перевозке товаров по процедуре таможенного транзита в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Соглашение было подписано в Москве 19 апреля 2022 года президентами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Оно направлено на совершенствование системы обеспечения и упрощение уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита.
Соглашение применяется в случае, когда товары помещаются под процедуру таможенного транзита в одном государстве-члене ЕАЭС, а таможенные и иные платежи уплачиваются в другом государстве-члене ЕАЭС.
Документ устанавливает случаи и условия применения упрощений при использовании генерального обеспечения платежей, а также определяет основы взаимодействия таможенных органов стран – сторон соглашения.
Обмен сведениями о возможности использования обеспечения, о резервировании сумм обеспечения и их разрезервировании (снятии запрета использования) будет осуществляется в соответствии с договором о ЕАЭС.
https://1prime.ru/News/20221018/838497457.html
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