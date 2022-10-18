Россия и Иран подпишут соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве
Россия и Иран подпишут соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве до конца года
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил во вторник, что Тегеран и Москва подпишут до конца 2022 года всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между двумя странами.
"Это соглашение будет подписано в Тегеране или Москве до конца года", – цитирует агентство Tasnim слова министра, произнесенные в документальном фильме "Дипломатическое поле".
Документальный фильм "Дипломатическое поле" транслируется в Иране по первому телеканалу и посвящен малоизвестным фактам внешней политики Ирана за первые 13 месяцев президентства Ибрахима Раиси, возглавившего 13-е правительство в истории Исламской Республики.
https://1prime.ru/News/20221018/838502282.html
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