МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил во вторник, что Тегеран и Москва подпишут до конца 2022 года всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между двумя странами. Иран пообещал помочь российским компаниям выйти на новые рынки

"Это соглашение будет подписано в Тегеране или Москве до конца года", – цитирует агентство Tasnim слова министра, произнесенные в документальном фильме "Дипломатическое поле".

Документальный фильм "Дипломатическое поле" транслируется в Иране по первому телеканалу и посвящен малоизвестным фактам внешней политики Ирана за первые 13 месяцев президентства Ибрахима Раиси, возглавившего 13-е правительство в истории Исламской Республики.