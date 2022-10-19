МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Минцифры РФ занимается возвращением IT-специалистов, которые были призваны в рамках частичной мобилизации несмотря на положенную отсрочку, это единичные случаи, заявил журналистам в кулуарах форума "Цифротех" глава ведомства Максут Шадаев. Шадаев назвал срок, в который IT-компании должны подать документы

"У нас есть конкретный список проблемных. Мы по каждому работаем. И он ежедневно уменьшается. Это единичные случаи, и мы все в ручном режиме их "выжимаем". Некоторых призвали", — заявил министр, отвечая на вопрос журналистов о призванных на службу несмотря на полагающуюся отсрочку IT-специалистах.

Он уточнил, что работа ведутся до сих пор.

В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России было принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь шла о том, что к частичной мобилизации не привлекут ряд специалистов IT, связи, СМИ и финансов.