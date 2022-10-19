МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает предоставить "Русалу" в связи с реализацией масштабного экологического проекта госгарантии объемом 266 миллиардов рублей — 70% от суммы кредитов или облигационных займов, привлекаемых компанией на срок от 3 до 15 лет со сроком погашения не ранее 1 января 2026 года, соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале нормативных актов правительства. "Русал" утвердил дивиденды за первое полугодие

"С учетом привлечения значительных долгосрочных кредитных ресурсов для реализации масштабного экологического проекта МКПАО "ОК РУСАЛ" необходима государственная поддержка в виде соответствующих государственных гарантий ‎в объеме 70% от суммы кредитов или облигационных займов, привлекаемых на срок от 3 до 15 лет со сроком погашения не ранее 1 января 2026 года. Требуемый объем госгарантий составляет 266 миллиарда рублей в валюте Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, реализация масштабных инвестиционных проектов сохраняет уровень долговой нагрузки компании на высоком уровне, что осложняет привлечение дешевого кредитования. Уточняется, что модернизация производственных площадок позволит повысить конкурентные преимущества алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью, а также снизить экологическую нагрузку на регионы присутствия компании.

"Русал" в 2021 году сообщил о намерении перестроить Красноярский, Братский, Иркутский и Новокузнецкий заводы. План предусматривает строительство новых мощностей по самой современной и экологичной технологии обожженных анодов с одновременным демонтажем или модернизацией старых цехов.

Директор по устойчивому развитию "Русала" Ирина Бахтина в июле сообщала РИА Новости, что проект планируется завершить в 2028 году.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72%), 17,4% акций находятся в свободном обращении.