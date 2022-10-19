МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг примет участие в пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России", сообщила пресс-служба кабмина. Минпромторг поможет продвигать продукцию под брендом "Сделано в России"

"Двадцатого октября Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании "Экономика перемен. Создавая новую географию экспорта" Международного экспортного форума "Сделано в России – 2022"", — говорится в сообщении.

В мероприятии также примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сделано в России" — это главный экспортный форум страны, в ходе которого обсуждаются как пути совершенствования мер поддержки российских производителей, так и новые контуры развития торгово-экономических отношений России с разными странами. Его основные задачи – определить актуальные тренды развития экспорта, продемонстрировать возможности, которые государство и институты развития предоставляют экспортёрам. Форум проводится с 2012 года.