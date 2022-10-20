МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об особенностях уплаты таможенных и иных платежей при перевозке товаров по процедуре таможенного транзита в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эксперт рассказал о важности перехода на расчеты за газ в рублях в ЕАЭС

Соглашение было подписано в Москве 19 апреля президентами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Оно направлено на совершенствование системы обеспечения и упрощение уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин при перевозке товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита.

Соглашение будет применяться в случае, когда товары помещаются под процедуру таможенного транзита в одном государстве-члене ЕАЭС, а таможенные и иные платежи уплачиваются в другом.

Документ устанавливает случаи и условия применения упрощений при использовании генерального обеспечения платежей, а также определяет основы взаимодействия таможенных органов стран – сторон соглашения.

Предусматривается также, что обмен сведениями о возможности использования обеспечения, о резервировании сумм обеспечения и их разрезервировании (снятии запрета использования) будет осуществляется в соответствии с договором о ЕАЭС.