БЕРЛИН, 20 окт — ПРАЙМ. Поскольку финансовой поддержки в ходе национализации Uniper будет недостаточно, правительство Германии предоставит энергетической компании очередной пакет помощи, который может составить до 40 миллиардов евро, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники. СМИ: Uniper еще не нашла покупателя для своего российского подразделения

Еще в июле Uniper запросила у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". А в августе, полностью использовав кредитную линию в 9 миллиардов евро от немецкого государственного банка KfW, запросила ее расширение еще на 4 миллиарда евро. В сентябре было объявлено о национализации энергокомпании: Германия консолидирует 99% акций Uniper, потратив на это порядка 8,5 миллиарда евро.

"Пакета помощи для Uniper, принятого в сентябре, будет недостаточно, чтобы обеспечить выживание надломленного газового дилера", — пишет Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве и финансовом секторе.

По данным издания, федеральное правительство в зависимости от развития цен на газ готовится предоставить компании очередной пакет помощи. "Всего это может обернуться дополнительными расходами размером от 10 до 40 миллиардов евро", — цитирует издание свой источник.

Уже на следующей неделе экспертная комиссия и представители компании планируют актуализировать цифры для предоставления этой информации кабинету министров, добавляет газета.