Handelsblatt: ФРГ готовит дополнительный пакет помощи Uniper объемом до 40 миллиардов евро
БЕРЛИН, 20 окт — ПРАЙМ. Поскольку финансовой поддержки в ходе национализации Uniper будет недостаточно, правительство Германии предоставит энергетической компании очередной пакет помощи, который может составить до 40 миллиардов евро, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.
Еще в июле Uniper запросила у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". А в августе, полностью использовав кредитную линию в 9 миллиардов евро от немецкого государственного банка KfW, запросила ее расширение еще на 4 миллиарда евро. В сентябре было объявлено о национализации энергокомпании: Германия консолидирует 99% акций Uniper, потратив на это порядка 8,5 миллиарда евро.
"Пакета помощи для Uniper, принятого в сентябре, будет недостаточно, чтобы обеспечить выживание надломленного газового дилера", — пишет Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве и финансовом секторе.
По данным издания, федеральное правительство в зависимости от развития цен на газ готовится предоставить компании очередной пакет помощи. "Всего это может обернуться дополнительными расходами размером от 10 до 40 миллиардов евро", — цитирует издание свой источник.
Уже на следующей неделе экспертная комиссия и представители компании планируют актуализировать цифры для предоставления этой информации кабинету министров, добавляет газета.
https://1prime.ru/News/20221020/838526858.html