МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в сентябре снизилось на 1,5% по сравнению с показателем августа – до 4,71 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения до 4,7 миллиона сделок с пересмотренного показателя августа в 4,78 миллиона.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в сентябре составили 4,22 миллиона, снизившись в месячном выражении на 0,9%, а в годовом — на 23%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 8,1%, до 391 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в сентябре составило 490 тысяч, что на 5,8% ниже уровня августа, в годовом выражении показатель упал на 30%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 9,8% в годовом выражении, до 331,7 тысячи долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке выросла на 1% в месячном и годовом выражении и составила примерно 2%.