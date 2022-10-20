МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Экс-глава британского минфина Риши Сунак наверняка выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, сообщает издание Telegraph со ссылкой на парламентариев. Карл III попросил кота Ларри заменить Трасс на посту британского премьера

"Риши Сунак наверняка будет баллотироваться", — говорится в сообщении газеты.

Издание также сообщает, что еще один кандидат прошлых выборов — Суэлла Браверман — ушедшая с поста главы МВД за день до заявления Лиз Трасс об отставке, обдумывает возможность выдвижения, но окончательного решения пока нет.

В то же время журналист газеты Mirror Джон Стивенс сообщает, что глава МИД Джеймс Клеверли не будет баллотироваться, поскольку хочет остаться в должности министра иностранных дел.

Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке. Она останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став главой кабинета с рекордно коротким сроком пребывания в должности.