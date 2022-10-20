СМИ: экс-глава минфина Британии наверняка примет участие в выборах премьера
Telegraph: экс-глава минфина Британии наверняка будет баллотироваться на пост премьера
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Экс-глава британского минфина Риши Сунак наверняка выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, сообщает издание Telegraph со ссылкой на парламентариев.
"Риши Сунак наверняка будет баллотироваться", — говорится в сообщении газеты.
Издание также сообщает, что еще один кандидат прошлых выборов — Суэлла Браверман — ушедшая с поста главы МВД за день до заявления Лиз Трасс об отставке, обдумывает возможность выдвижения, но окончательного решения пока нет.
В то же время журналист газеты Mirror Джон Стивенс сообщает, что глава МИД Джеймс Клеверли не будет баллотироваться, поскольку хочет остаться в должности министра иностранных дел.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке. Она останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став главой кабинета с рекордно коротким сроком пребывания в должности.
https://1prime.ru/News/20221020/838530778.html
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