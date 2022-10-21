МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Власти изменили алгоритм временной передачи авиакомпаниям допусков к международным рейсам: теперь, если перевозчик не начал летать по маршруту, межведомственная комиссия может аннулировать его допуск или передать неиспользованные частоты другой компании, говорится в сообщении Росавиации. В Росавиации дали прогноз по пассажиропотоку компаний на 2023 год

В марте на фоне сложной ситуации в авиаотрасли из-за санкций был введен временный алгоритм принятия решений о временной передаче допуска к выполнению международных авиаперевозок пассажиров или грузов от одного перевозчика другому. Обычно оперативно передать допуск на международный маршрут другой авиакомпании нельзя, новый алгоритм делает это возможным. Алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения РФ в период действия санкций и действует до принятия решения о снятии ограничений.

"Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков внесены изменения во временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику. Новая редакция временного алгоритма предусматривает дополнительный механизм выдачи допусков, в случае невыполнения полетов по международным авиалиниям перевозчиком, получившим временный допуск", — говорится в сообщении.

"В случае невыполнения полетов временный допуск аннулируется и может быть вновь временно передан в соответствии с настоящим временным алгоритмом; в случае выполнения полетов не в полном объеме по международной воздушной линии, на которой возможно назначение дополнительных перевозчиков, частота полетов в неделю по временному допуску сокращается пропорционально, исходя из фактического выполнения рейсов перевозчиком на дату внеочередного заседания МВК. Неиспользованные частоты могут быть временно переданы в соответствии с настоящим временным алгоритмом", — отмечает ведомство.

Внесение изменений, говорится в сообщении, направлено на создание эффективного механизма предоставления допусков и развитие международного авиасообщения.