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Российский рынок акций в пятницу вырос
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы прибавил 0,9%, а за неделю поднялся на 4,75%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной... ПРАЙМ, 21.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы прибавил 0,9%, а за неделю поднялся на 4,75%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии пятницы показал рост на 0,9%, до 2043,71 пункта, долларовый РТС — на 0,87%, до 1050,57 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи повысился на 4,75%, РТС — на 6,05%.