МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы прибавил 0,9%, а за неделю поднялся на 4,75%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций на старте торгов снизился на 0,4 процента

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии пятницы показал рост на 0,9%, до 2043,71 пункта, долларовый РТС — на 0,87%, до 1050,57 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи повысился на 4,75%, РТС — на 6,05%.