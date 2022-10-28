МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российские власти регулярно информируют секретариат ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки", которая является пакетной по предложению генсека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. США поддержали продление и расширение зерновой сделки

Ранее официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не ведет мониторинг сделок по экспорту российских удобрений.

"Хотела бы напомнить, что сделка является пакетной — именно это предложил генеральный секретарь ООН. Что касается "российских властей", то они через наше постпредство при ООН в Нью-Йорке регулярно информируют секретариат организации о невыполнении второй её части, касающейся российского зерна и удобрений", — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Дюжаррика.

Отвечая на вопрос журналистов Дюжаррик отметил, что "в обеспечение торговли российскими удобрениями вовлечены коммерческие организации".

Представитель генсека ООН также подчеркнул, что организация не занимается мониторингом каждой сделки, а старается снять существующие препятствия в конкретных сферах, но не отслеживает механизм. По его словам, "вопрос о выполнении второй части сделки следует адресовать тем странам, которые являются получателями российских удобрений, а также российским властям".