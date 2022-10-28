Захарова заявила, что Москва регулярно информирует ООН о невыполнении "зерновой сделки"
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российские власти регулярно информируют секретариат ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки", которая является пакетной по предложению генсека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не ведет мониторинг сделок по экспорту российских удобрений.
"Хотела бы напомнить, что сделка является пакетной — именно это предложил генеральный секретарь ООН. Что касается "российских властей", то они через наше постпредство при ООН в Нью-Йорке регулярно информируют секретариат организации о невыполнении второй её части, касающейся российского зерна и удобрений", — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Дюжаррика.
Отвечая на вопрос журналистов Дюжаррик отметил, что "в обеспечение торговли российскими удобрениями вовлечены коммерческие организации".
Представитель генсека ООН также подчеркнул, что организация не занимается мониторингом каждой сделки, а старается снять существующие препятствия в конкретных сферах, но не отслеживает механизм. По его словам, "вопрос о выполнении второй части сделки следует адресовать тем странам, которые являются получателями российских удобрений, а также российским властям".
https://1prime.ru/News/20221028/838635988.html