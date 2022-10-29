ООН, 29 окт — ПРАЙМ. Россия скоро официально уведомит генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в "зерновой сделке", сообщил в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ООН сообщили о контактах с Россией по вопросу "зерновой сделки"

"После попытки атаки украинских беспилотников на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность функционирования "зерновой сделки", которая, согласно данным Минобороны РФ, была совершена при поддержке Великобритании, Россия приостанавливает участие в сделке. Генсек ООН Антониу Гутерреш будет вскоре официально уведомлен", — написал Полянский.

Кроме того, источник РИА Новости в ООН ожидает заседания Совета безопасности на фоне приостановки участия России в "черноморской зерновой инициативе".

"Следует ожидать заседания СБ ООН в ближайшие дни", — сказал собеседник агентства.