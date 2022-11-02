МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В следующем году МЧС будет проверять только объекты высокого и чрезвычайно высокого пожарного риска, сообщил в среду директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев. Мишустин рассказал о наличии комфортной среды для бизнеса в России

"В 2023 году будут запланированы проверки исключительно в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков. Соответствующие планы готовятся. Сейчас органы прокурорского надзора занимаются этими планами, смотрят их, чтобы согласовать", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Он отменил, что 31 декабря в сводном плане контрольно-надзорных мероприятий опубликуют соответствующие документы.

В 2021 году МЧС перешло на риск-ориентированный подход и начало присваивать каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска: чем выше потенциальные риски, тем чаще проверки. Если раньше школы, больницы, кинотеатры и торговые центры относились к одной группе риска, то теперь у каждого из этих объектов будет своя группа с учетом возможных негативных последствий пожара. Всего таких групп риска шесть.

К категории чрезвычайно высокого риска относятся здания, предназначенные для проживания детей, престарелых, инвалидов и иных категорий лиц с ограниченными возможностями, с одновременным пребыванием более 10 человек. К категории высокого риска — образовательные учреждения, объекты ночного или временного пребывания людей, где им предоставляются социальные или медицинские услуги, объекты временного пребывания более 5 тысяч человек одновременно, объекты обороны и другие объекты специального назначения.

Кроме того, в ближайшие недели МЧС составит документ о дополнительных требованиях к противопожарной защите мостов и путепроводов.

"МЧС России сейчас готовит ряд дополнительных мер противопожарной защиты, требований к противопожарной защите мостов и путепроводов. Соответствующий акт мы готовы принять в оперативном порядке", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Еникеев отметил, что к разработке акта подключены научно-исследовательский и проектный институты. Соответствующий нормативный документ планируют создать в течение трех-четырех недель.