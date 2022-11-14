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На территории завода "Зингер" загорелось здание
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Пожар возник на территории завода "Зингер" в подмосковном Подольске, передают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Согласно информации, пожар охватил административную... ПРАЙМ, 14.11.2022
регионы, экономика, новости, пожар, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Пожар возник на территории завода "Зингер" в подмосковном Подольске, передают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Согласно информации, пожар охватил административную постройку, огонь раскинулся на площади в 1,5 тысячи "квадратов".
Всех находившихся на территории завода людей эвакуировали, добавляется в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет.