МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Пожар возник на территории завода "Зингер" в подмосковном Подольске, передают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Согласно информации, пожар охватил административную постройку, огонь раскинулся на площади в 1,5 тысячи "квадратов".

Всех находившихся на территории завода людей эвакуировали, добавляется в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет.